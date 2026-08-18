Balıkesir'de 8'inci Edremit Kitap Fuarı başladı

Balıkesir'in Edremit Belediyesince bu yıl "Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap" temasıyla 8'incisi düzenlenen Edremit Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı.

Altınkum Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen açılış töreninin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar kitap stantlarını gezdi.

Açılışta konuşan Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, kitapların sanat, edebiyat ve sığınılacak en güvenli limanlar olduğunu belirterek, "Kendimizi toparlayabileceğimiz, yaşadıklarımızı anlamlandırabileceğimiz bir festival bu. Kitapların olduğu yerde kötülük olmaz." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da fuarın 8'inci kez düzenlenmesinin ve çok sayıda yayınevinin Edremit'te bir araya gelmesinin büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, organizasyonda zengin bir program hazırlandığını ifade etti.

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Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ise Edremit'in zeytin ağacının gölgesinde kök salmış kültürün ve edebiyatın izlerini taşıyan bir kent olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu topraklar 'Ben bu dünyaya kitap okumak için gelmişim' diyen büyük yazarımız Sabahattin Ali'nin izlerini taşımaktadır. Biz de Edremit Belediyesi olarak kitapla, sanatla, bilimle ve edebiyatla buluşan bir kent olma yolunda kültür etkinliklerimizi büyütmeye devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki kitap yalnızca okunacak bir eser değildir; kitap düşünmektir, sorgulamaktır, anlamaktır, başkasının dünyasına yolculuk etmektir."