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        Balıkesir'de ahırda çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir ahırda çıkan yangında, 200 ot balyası yandı, bir büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 13:11 Güncelleme:
        Balıkesir'de ahırda çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir ahırda çıkan yangında, 200 ot balyası yandı, bir büyükbaş hayvan telef oldu.

        Soğanbükü Mahallesi'ndeki bir hayvancılık işletmesine ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, damda bulunan 200 ot balyası tamamen yanarken, 6 aylık bir düve telef oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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