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        Balıkesir'de akü hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'de internet ve telefon dağıtım cihazları içinde yer alan aküleri çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Balıkesir'de akü hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'de internet ve telefon dağıtım cihazları içinde yer alan aküleri çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentteki cadde ve sokaklarda internet ve telefon dağıtım cihazlarındaki akülerin çalındığı bilgisini aldı.

        Çalışma başlatan ekipler, 400 saatlik güvenlik kamerası incelemesinin ardından 312 akünün çalındığını ve şüphelilerin S.N. ile R.Ç. olduğunu tespit etti.

        İki farklı araçta İstanbul'dan Balıkesir'e geldikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıları Osmangazi Köprüsü girişinde yakaladı. Araçta yapılan aramalarda 60 akü ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada, hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin şirket çalışanı gibi davranarak aküleri yerlerinden söküp araçlara yükleme anları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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