Balıkesir'de aracın motor kısmına giren kedi yavrusu kurtarıldı

Motor bölümünden çıkan kedi yavrusu, daha sonra yakındaki başka bir aracın altına girerek uzaklaştı.

Çabalarına rağmen kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Gömeç İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Yaya Mahallesi'nde hafif ticari aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, kedi yavrusunu kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı.

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