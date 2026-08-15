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        Balıkesir'de aracın motor kısmına giren kedi yavrusu kurtarıldı

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde hafif ticari aracın motor kısmına giren kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Balıkesir'de aracın motor kısmına giren kedi yavrusu kurtarıldı

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde hafif ticari aracın motor kısmına giren kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Yaya Mahallesi'nde hafif ticari aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, kedi yavrusunu kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı.

        Çabalarına rağmen kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Gömeç İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, kedinin sese tepki vermemesi üzerine motor bölümüne hava verilerek bulunduğu yerden çıkması sağlandı.

        Motor bölümünden çıkan kedi yavrusu, daha sonra yakındaki başka bir aracın altına girerek uzaklaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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