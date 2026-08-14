Balıkesir'in Edremit ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangının şüphelisi tutuklandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına neden olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına neden olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.
Edremit İlçe Jandarma Komutanlığınca, dün Kadıköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla özel ekip oluşturuldu.
Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu, yangının Y.Ç'nin (22) arazisinde ateş yakmaya çalıştığı sırada çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu başladığı belirlendi.
Jandarma ekiplerince aynı gün yakalanan Y.Ç. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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