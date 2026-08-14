Balıkesir'in Edremit ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangının şüphelisi tutuklandı

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığınca, dün Kadıköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla özel ekip oluşturuldu.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına neden olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

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