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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangının şüphelisi tutuklandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına neden olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 20:28 Güncelleme:
        Balıkesir'in Edremit ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangının şüphelisi tutuklandı

        Balıkesir’in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına neden olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Edremit İlçe Jandarma Komutanlığınca, dün Kadıköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla özel ekip oluşturuldu.

        Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu, yangının Y.Ç'nin (22) arazisinde ateş yakmaya çalıştığı sırada çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu başladığı belirlendi.

        Jandarma ekiplerince aynı gün yakalanan Y.Ç. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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