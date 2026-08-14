Balıkesir'de otomobilin çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Alihan O, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Alihan O, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Cenaze törenine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Dursunbey Kaymakamı Musa Ayyıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Özer ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Serra Uyan'ın ailesi ve yakınları katıldı.

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