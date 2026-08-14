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        Balıkesir'de otomobilin çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi

        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde dün otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren çocuğun cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Balıkesir'de otomobilin çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi

        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde dün otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren çocuğun cenazesi, toprağa verildi.

        Bandırma Caddesi Sanayi 1. Kapı mevkisinde dün, yolun karşısına geçmeye çalışırken Alihan O. idaresindeki 10 ARH 693 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Serra Uyan'ın (14) cenazesi, Dursunbey ilçesindeki Selimağa Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı personeli Jandarma Kıdemli Başçavuş Halil Uyan'ın kızı olan Uyan'ın cenazesi, Selimağa Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Dursunbey Kaymakamı Musa Ayyıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Özer ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Serra Uyan'ın ailesi ve yakınları katıldı.

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        Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Alihan O, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Alihan O, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kazada ağır yaralanan Bilge K'nin (14) de Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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