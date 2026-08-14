Cahit Sıtkı Tarancı'nın Burhaniye'deki evi müzeye dönüştürülüyor

Türk edebiyatının önemli şairlerinden Cahit Sıtkı Tarancı'nın Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşadığı dönemde kaldığı ev, belediye tarafından müzeye dönüştürülüyor.

Memiş Mahallesi Haşimağa Caddesi'nde bulunan iki katlı ve yaklaşık 80 metrekarelik tarihi yapıda, özgün dokunun korunmasına özen gösterilerek restorasyon çalışmaları yürütülüyor.

Restorasyonun tamamlanmasının ardından müze olarak ziyarete açılması planlanan yapıda, Tarancı'nın Diyarbakır'dan getirilecek kişisel eşyaları ve hatıralarına da yer verilecek.

Projenin tamamlanmasıyla evin, edebiyatseverlerin yanı sıra kentin tarihi ve kültürel mirasını görmek isteyen ziyaretçiler için önemli bir gezi noktası olması hedefleniyor.

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Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yaptığı açıklamada, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmanın önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cahit Sıtkı Tarancı gibi Türk edebiyatının önemli bir isminin Burhaniye'de bıraktığı izleri yaşatmak bizim için çok kıymetli. Bu özel yapıyı titizlikle restore ederek gelecek nesillere aktaracağız. Müze olarak hizmete açacağımız evin, Burhaniye'mizin kültür hayatına önemli bir değer katacağına inanıyorum."