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        İvrindi'de Gökçeyazı Sürdürülebilir Kalkınma Derneği açıldı

        Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı Mahallesi'nde kurulan Gökçeyazı Sürdürülebilir Kalkınma Derneğinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 14:29 Güncelleme:
        İvrindi'de Gökçeyazı Sürdürülebilir Kalkınma Derneği açıldı

        Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı Mahallesi'nde kurulan Gökçeyazı Sürdürülebilir Kalkınma Derneğinin açılışı gerçekleştirildi.

        Açılış törenine kamu kurumlarının temsilcileri, yerel yöneticiler, üreticiler ve mahalle sakinleri katıldı.

        Dernek Başkanı Levent Aşak, törende yaptığı konuşmada, bölgenin tarımsal potansiyelinin geliştirilmesi ve kadınlar ile gençlerin üretime daha fazla katılımının sağlanmasının öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu söyledi.

        Bu kapsamda dijital girişimcilik ve üretim merkezleri kurmayı planladıklarını belirten Aşak, derneğin kırsal kalkınmaya katkı sunacak projeler geliştireceğini ifade etti.

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        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Balıkesir İl Koordinatörü Murat Öncül de kırsal kalkınmanın ve yerel potansiyelin harekete geçirilmesinin önemine dikkati çekerek derneğin çalışmalarını desteklediklerini belirtti.

        Kurdele kesiminin ardından dernek merkezinin gezilmesi ve projelerin tanıtılmasıyla devam eden program, bölgesel kalkınmaya yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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