Edremit Kitap Fuarı 17 Ağustos'ta kapılarını açacak

Edremit Belediyesince bu yıl "Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap" temasıyla 8'incisi düzenlenecek Edremit Kitap Fuarı, 17 Ağustos'ta kitapseverlere kapılarını açacak.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Güre Mahallesi'ndeki bir termal otelde düzenlediği basın toplantısında, 17-23 Ağustos tarihlerinde Altınkum Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek etkinliğin onur konuğunun yer bilimci, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Celal Şengör olacağını söyledi.

Bir hafta boyunca sürecek fuarda 145 yayınevi ve 300'e yakın yazar, şair, gazeteci, akademisyen ve sanatçının okurlarla bir araya geleceğini belirten Ertaş, şunları kaydetti:

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"Edremit, 17-23 Ağustos tarihleri arasında bir kültür ve festival rüzgarı estirecek. Şehrimizi adeta dev bir açık hava kütüphanesine, fikirlerin serbestçe tartışıldığı bir kültür meydanına dönüştüreceğiz. Ulaşım kolaylığından etkinlik alanlarının konforuna kadar tüm hazırlıklarımızı, vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin fuardan en verimli şekilde faydalanabileceği şekilde planladık. Başta gençlerimiz ve çocuklarımız olmak üzere 7'den 70'e bütün hemşehrilerimizi ve çevre illerden gelecek tüm misafirlerimizi bu büyük kültür şölenine davet ediyorum."