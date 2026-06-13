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        Balıkesir'de arazide çıkan yangın kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde arazide çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 19:05 Güncelleme:
        Balıkesir'de arazide çıkan yangın kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde arazide çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbarlar üzerine, bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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