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        Bandırma Bordo Basketbol, Berk Demir'i kadrosuna kattı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bandırma Bordo Basketbol, uzun forvet Berk Demir ile anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Bandırma Bordo Basketbol, Berk Demir'i kadrosuna kattı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bandırma Bordo Basketbol, uzun forvet Berk Demir ile anlaşma sağladı.


        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında deneyimli basketbolcu Berk Demir ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

        Açıklamada, yeni sezon hedefleri doğrultusunda güçlü ve rekabetçi bir kadro oluşturma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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