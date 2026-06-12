GÜNCELLEME - Balıkesir'de Avşa Adası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda arazide çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Mandırabağı mevkisindeki arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbarlar üzerine, bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

