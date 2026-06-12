Balıkesir'de Avşa Adası'nda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda arazide çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Mandırabağı mevkisindeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbarlar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

