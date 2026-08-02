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        Balıkesir'de arazide çıkan yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Balıkesir'de arazide çıkan yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

        İlçeye bağlı kırsal Yeşilyurt Mahallesi'nde bir arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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