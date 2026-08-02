Balıkesir'de arazide çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.



İlçeye bağlı kırsal Yeşilyurt Mahallesi'nde bir arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

