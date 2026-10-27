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        Balıkesir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırılara ilişkin 13 zanlı tutuklandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırılarla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Balıkesir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırılara ilişkin 13 zanlı tutuklandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırılarla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        İlçeye bağlı Akçay ve İkizçay mahallelerinde 18 Ekim'de eş zamanlı olarak iki iş yerine düzenlenen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıların ardından polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce yürütülen çalışma sonucunda olaylarla ilgili kimlikleri tespit edilen 15 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, 431 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram esrar, 231 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Zanlılardan biri adli kontrol şartıyla, diğeri ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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