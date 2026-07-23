Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Çamoba Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, 2 uçak, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 30 personel sevk edildi.



Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.



Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

