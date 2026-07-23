Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de yola saçılan kimyasal maddenin kokusundan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Balıkesir'de yola saçılan kimyasal maddenin kokusundan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde dezenfektan yapımında kullanılan kimyasal maddenin yola saçılması sonucu oluşan kokudan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Balıkesir'de yola saçılan kimyasal maddenin kokusundan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde dezenfektan yapımında kullanılan kimyasal maddenin yola saçılması sonucu oluşan kokudan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tır, Küçük Sanayi Sitesi 4. Kapı 52. Sokak'ta dezenfektan üretimi yapan iş yerinin önündeki bidonlara çarptı.

        Çarpma sonucu bakteri ve mantar dezenfektanı üretiminde kullanılan "formaldehit" maddesi yola saçıldı.

        Çevredeki vatandaşlardan 5'i, yola dökülen kimyasal maddeden çıkan kokudan etkilendi.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen vatandaşlar, hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Su ile temizlenmesinin sakıncalı olduğu öğrenilen kimyasal maddenin, üzerine kum döküldükten sonra arındırılacağı öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        Gurbetçi benzin istasyonunda iki kardeşi vurdu! TEM'de kanlı tartışma!
        Gurbetçi benzin istasyonunda iki kardeşi vurdu! TEM'de kanlı tartışma!
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        Madımak faciası için tazminat kararı
        Madımak faciası için tazminat kararı
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"

        Benzer Haberler

        Bandırmalı sporcu Mehmet Talat Uçar, Türkiye ikincisi oldu
        Bandırmalı sporcu Mehmet Talat Uçar, Türkiye ikincisi oldu
        Bandırma'da klinisyen veteriner hekimler mesleki istişare toplantısında bul...
        Bandırma'da klinisyen veteriner hekimler mesleki istişare toplantısında bul...
        Burhaniye de 7.Kitap Fuarında çocuklarda unutulmadı
        Burhaniye de 7.Kitap Fuarında çocuklarda unutulmadı
        Sındırgı'da depremden etkilenen camiler yeniden yükseliyor
        Sındırgı'da depremden etkilenen camiler yeniden yükseliyor
        AK Parti Bandırma yönetimi, TOKİ inşaatında incelemelerde bulundu
        AK Parti Bandırma yönetimi, TOKİ inşaatında incelemelerde bulundu
        Ahmet Akın Naipli'de ki çiftçileri sevindirdi Balıkesir Büyükşehir Belediye...
        Ahmet Akın Naipli'de ki çiftçileri sevindirdi Balıkesir Büyükşehir Belediye...