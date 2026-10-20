Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ilk ayında seyirciden tam not aldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, perdelerini açtığı günden itibaren sahnelediği oyunlarla tiyatroseverlerden tam not aldı. "Kanlı Nigar" ve "Bence Katil Öldürdü" yetişkin oyunlarının yanı sıra "Karnımdan Gelen Sesler" adlı çocuk oyunuyla seyirci karşısına çıkan Şehir Tiyatrosu, kentin kültür sanat hayatına yeni bir soluk getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentin uzun zamandır beklediği Şehir Tiyatrosu’nu sanatseverlerle buluşturarak kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına bir yenisini ekledi. Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli eserlerinden "Kanlı Nigar" ile perdelerini açan Şehir Tiyatrosu, ilk gösterimden itibaren yoğun ilgiyle karşılandı. Yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından sahneye taşınan "Kanlı Nigar’ın prömiyerinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde uzun kuyruklar oluşurken salon tamamen doldu. Ekip, yetişkin ve çocuk oyunlarıyla her yaştan sanatseveri tiyatronun büyülü dünyasıyla buluşturmayı sürdürüyor.

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Aynı günde iki oyun heyecanı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ekim ayında yetişkin ve çocuk oyunları vatandaşlarla buluştu. 3 Ekim’de "Kanlı Nigar" oyunu Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluştu. Şehir Tiyatrosu’nın çocuklara özel "Karnımdan Gelen Sesler" adlı çocuk oyunu 17 Ekim’de Salih Tozan Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Kahkaha, neşe ve keyif dolu bu özel buluşmada aileler çocuklarıyla birlikte tiyatronun eğlenceli ve renkli dünyasına adım attı. Aynı gün Çanakkale Belediye Tiyatrosu’nun Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenen "Bence Katil Öldürdü" isimli yetişkin oyununa tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi. Mehmet Kurtcebe Turgul’un yazdığı, Erol Küçükaksoy’un yönettiği oyun, izleyicilerden tam not aldı.

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"Sırıtıklar" 31 Ekim’de prömiyer yapacak

Balıkesir Şehir Tiyatrosu, ekim ayı boyunca vatandaşları tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor. Balıkesir Şehir Tiyatrosu’nun sıradaki oyunu "Kanlı Nigar" 24 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde seyirci karşısına çıkacak. Şehir Tiyatrosu’nun "Sırıtıklar" isimli çocuk oyunu ise ilk defa31 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’te Salih Tozan Kültür Merkezi’nde prömiyerini yapacak. Balıkesir Şehir Tiyatrosu’nun eğlenceli çocuk oyunu ilk defa minik seyircileriyle buluşacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz oyunlarla kentte tiyatro kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunarken her yaştan Balıkesirliyi sanatla buluşturmaya devam ediyor.