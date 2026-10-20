BAÜN Hastanesinde ilk robotik cerrahi ameliyatı başarıyla yapıldı

Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde, ileri teknoloji sağlık hizmetlerine yönelik yatırımlara bir yenisi daha eklenerek robotik cerrahi uygulamalarına başlandı. Yüksek çözünürlüklü üç boyutlu görüntüleme ve hassas hareket kabiliyetiyle cerrahlara gelişmiş bir çalışma imkânı sunan robotik cerrahi sistemiyle hastanede gerçekleştirilen ilk ameliyat, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mine İslimye Taşkın ile cerrahi ve anestezi ekibi tarafından başarıyla tamamlandı. Balıkesir'de bir ilk olma özelliği taşıyan operasyonla birlikte, ileri teknoloji cerrahi uygulamalarının Balıkesir ve çevre illerdeki hastaların hizmetine sunulması yolunda önemli bir adım atıldı.

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BAÜN Hastanesinde robotik cerrahi sistemiyle gerçekleştirilen ilk ameliyat, tekrarlayan menopoz sonrası kanama şikâyetleri nedeniyle hastaneye başvuran 57 yaşındaki hastaya yönelik rahmin alınması (histerektomi) operasyonu oldu. Yalova'dan BAÜN Hastanesine başvuran hastanın ameliyatı, Prof. Dr. Mine İslimye Taşkın tarafından robotik cerrahi yöntemiyle gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ilk robotik cerrahi ameliyatında; Prof. Dr. Mine İslimye Taşkın'ın yanı sıra anestezi ekibinde Prof. Dr. Özlem Sağır ve Asis. Dr. Betül Sayın, cerrahi ekininde ise Asis. Dr. Ceren Ovacık Karafilik, Asis. Dr. Batuhan Rasim Pencik ve Hemşire Belgin Aytekin görev yaptı.

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Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Mine İslimye Taşkın, robotik cerrahinin dünya genelinde ve Türkiye'de giderek yaygınlaştığını belirterek Balıkesir'de bu uygulamaların başlamasının bölge açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. Küçük kesilerle gerçekleştirilebilen minimal invaziv cerrahi yöntemler arasında yer alan robotik cerrahinin hem hastalara hem de cerrahlara çeşitli avantajlar sunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mine İslimye Taşkın, uygun vakalarda ameliyat sonrası ağrının azalmasına ve iyileşme sürecinin hızlanmasına katkı sağlayabildiğini, cerrahların ise özellikle uzun ve teknik açıdan zorlayıcı operasyonları daha kontrollü gerçekleştirebildiğini belirtti. İlk ameliyatın sorunsuz tamamlandığını ifade eden Prof. Dr. Mine İslimye Taşkın, robotik cerrahi uygulamalarının bölgede yaygınlaşmasını temenni ederek kendilerine destek veren üniversite ve hastane yönetimine teşekkür etti.

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Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahadır Çağlar da hastanede robotik cerrahi uygulamalarının başlamasının Balıkesir ve çevre illerdeki hastaların ileri teknoloji sağlık hizmetlerine erişimi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Hastanın ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Başhekim Çağlar, hastanenin teknolojik altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların sürdüğünü vurgulayarak robotik cerrahi uygulamalarının bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Süha Serin ise başarılı öğretim üyelerinin dünyadaki ileri teknoloji cihazlarla buluşturulmasının önemine değinerek nitelikli sağlık hizmetleri ile Balıkesir ve çevre illere hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.

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Yalova'dan Balıkesir Üniversitesi Hastanesine başvuran 57 yaşındaki hasta, ameliyat sürecinde kendisine gösterilen ilgi ve sunulan sağlık hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uzun süren kanama şikâyeti nedeniyle Prof. Dr. Mine İslimye Taşkın'a başvurduğunu belirten hasta, ameliyatın ardından ağrı hissetmediğini ve kendisini iyi hissettiğini ifade etti. Doktoruna, ameliyat ekibine ve hastane personeline teşekkür eden hasta, gördüğü yakın ilgi nedeniyle Balıkesir Üniversitesi Hastanesini tercih etmekten duyduğu mutluluğu paylaştı.