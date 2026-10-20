Burhaniye de eski çobanların azık torbaları turistik eşya oldu

Burhaniye ilçesinde, çobanların azık torbaları ile çiftçilerin tohum heybeleri turistik eşya oldu. Eski torba ve heybeleri köylerden topladıklarını kaydeden antikacı Muammer Aşık, ürünlerin turistlerin ilgisini çektiğini söyledi,

Burhaniye Çiftçi Eğitim Merkezindeki Tohum Takas Şenliğine katılan Muammer Aşık, eskinin çoban azık torbaları ile çiftçilerin tohum heybelerini tanıttı. Yağcıbedir halısını da tanıtan 3 çocuk babası Muammer Aşık, "33 yıldır böyle eski eşyalar alıp satıyorum. Eskiden çobanların kullandıkları azık torbaları ile çiftçilerin tohum heybeleri günümüzde dokunmuyor. Biz bunları köylerden satın alıyoruz. Özellikle turistlerin ilgisini çekiyor. Tanesini bin ile 2 bin lira arasında satıyorum. Bu eski torbalar ve heybeler bize geçim kaynağı oldu: Yağcıbedir halılarını da tanıtıyorum" dedi. Şenliğe katılanlara hediyeler veren Çiftçi Eğitim Merkezi Müdürü Nazım Tanrıkulu da, Muammer Aşık'a teşekkür etti.