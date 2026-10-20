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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Ayvalık Ticaret Odası'nda seçim yarışı başladı Mevcut Başkan Ali Uçar'ın beyaz listesi ile Başkan Adayı Halil Aykut'un mavi listesi arasında kıyasıya rekabet yaşanıyor 2. Meslek Komitesi'nde bağımsız olarak seçime katılan sarı liste de yarışa renk kattı

        Ayvalık Ticaret Odası'nda seçim yarışı başladı Mevcut Başkan Ali Uçar'ın beyaz listesi ile Başkan Adayı Halil Aykut'un mavi listesi arasında kıyasıya rekabet yaşanıyor 2. Meslek Komitesi'nde bağımsız olarak seçime katılan sarı liste de yarışa renk kattı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Ticaret Odası'nın (ATO) yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyelerinin belirleneceği seçimlerde oy verme işlemi başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Ayvalık Ticaret Odası'nda seçim yarışı başladı Mevcut Başkan Ali Uçar'ın beyaz listesi ile Başkan Adayı Halil Aykut'un mavi listesi arasında kıyasıya rekabet yaşanıyor 2. Meslek Komitesi'nde bağımsız olarak seçime katılan sarı liste de yarışa renk kattı

        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Ticaret Odası’nın (ATO) yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyelerinin belirleneceği seçimlerde oy verme işlemi başladı.

        Sabah saat 10.00’da başlayan oy verme işleminin saat 17.00’ye kadar devam edeceği öğrenildi.

        Ayvalık iş dünyasının yakından takip ettiği seçimlerde, mevcut Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar, Beyaz Liste ile yarışırken, genç iş insanı Halil Aykut ise Mavi Liste ile seçimlere katılıyor.

        Oldukça çekişmeli geçmesi beklenen seçimlerde, 9 meslek komitesinde gerçekleştirilecek oylamalar sonucunda oda meclisi ve meslek komitelerinin üyeleri belirlenecek. Seçim sürecinin sonraki aşamasında ise yeni yönetim kurulu ve Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı seçilecek.

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        Sarı liste de seçim yarışına katıldı

        Öte yandan, seçimlerden bir gün önce adaylıklarını kamuoyuna duyuran bağımsız Sarı Liste de seçimlerin dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu. Kuyumcu, emlakçı ve sigortacıların yer aldığı 2. Meslek Komitesi’nde Mehmet Beşir Eminoğlu öncülüğünde oluşturulan Sarı Liste, Beyaz ve Mavi listelere karşı bağımsız olarak yarışıyor.

        Ayvalık iş dünyasının yeni dönem temsilcilerinin belirleneceği seçimlerde, sandıkların kapanmasının ardından yapılacak oy sayımıyla birlikte 9 meslek komitesindeki sonuçların netleşmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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