Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Gömeç'te zeytin hasadı devam ediyor

        Gömeç'te zeytin hasadı devam ediyor

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde zeytin hasadı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 17:31 Güncelleme:
        Gömeç'te zeytin hasadı devam ediyor

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde zeytin hasadı devam ediyor.

        Gömeç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Safa Sağıroğlu, yaptığı açıklamada, zeytin dalından sofralara uzanan yolculukta, üreticilerin emeğinin ve alın terinin her zaman çok kıymetli olduğunu kaydetti.

        Çiftçilerin tarımın en büyük gücü olduğunu belirten Sağıroğlu, şöyle konuştu:

        "Gömeç'te zeytin hasadının heyecanını üreticilerle paylaşıyoruz. Emeğin berekete, gayretin güzel sonuçlara dönüşmesini diliyoruz. Toprağımıza sahip çıkıyor, üretimin ve üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm üreticilerimize bereketli, verimli ve hayırlı bir hasat sezonu diliyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        Film gibi narkotik operasyonu
        Film gibi narkotik operasyonu
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Teknede facia anları! Vinç devrildi!
        Teknede facia anları! Vinç devrildi!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Yalancı liderlik
        Yalancı liderlik
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ilk ayında seyirciden tam n...
        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ilk ayında seyirciden tam n...
        Ayvalık Ticaret Odası'nda seçim yarışı başladı Mevcut Başkan Ali Uçar'ın be...
        Ayvalık Ticaret Odası'nda seçim yarışı başladı Mevcut Başkan Ali Uçar'ın be...
        Edremit Ticaret Odası Duyusal Analiz Laboratuvarı, uluslararası akredite be...
        Edremit Ticaret Odası Duyusal Analiz Laboratuvarı, uluslararası akredite be...
        ETOLAB uluslararası akreditasyon aldı
        ETOLAB uluslararası akreditasyon aldı
        Burhaniye de eski çobanların azık torbaları turistik eşya oldu
        Burhaniye de eski çobanların azık torbaları turistik eşya oldu
        BAÜN Hastanesinde ilk robotik cerrahi ameliyatı başarıyla yapıldı
        BAÜN Hastanesinde ilk robotik cerrahi ameliyatı başarıyla yapıldı