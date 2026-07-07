Balıkesir'de çöplük yangını söndürüldü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Küçükköy Mahallesi çöplüğünden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 5 saat süren yoğun bir çalışmanın ardından yangını söndürdü.

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