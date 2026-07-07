Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de çöplük yangını söndürüldü

        Balıkesir'de çöplük yangını söndürüldü

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 08:47 Güncelleme:
        Balıkesir'de çöplük yangını söndürüldü

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


        Küçükköy Mahallesi çöplüğünden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

        Alevlere müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 5 saat süren yoğun bir çalışmanın ardından yangını söndürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'da tarihi NATO zirvesi!
        Ankara'da tarihi NATO zirvesi!
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Trump'tan kıymada indirim açıklaması
        Trump'tan kıymada indirim açıklaması
        Personel hissesine vergi teşviki
        Personel hissesine vergi teşviki
        ABD'yi farklı yenen Belçika çeyrek finalde!
        ABD'yi farklı yenen Belçika çeyrek finalde!
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        İspanya, Portekiz'i 90+1'de yıktı!
        İspanya, Portekiz'i 90+1'de yıktı!
        Sıcak etkili olacak... 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        Sıcak etkili olacak... 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü
        Ronaldo'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda!
        Ronaldo'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda!
        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı
        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı
        12 Dev adam 6'da 6 ile üst turda!
        12 Dev adam 6'da 6 ile üst turda!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Göksel'in Bodrum kaçamağı
        Göksel'in Bodrum kaçamağı
        Alexander Nübel'de mutlu son!
        Alexander Nübel'de mutlu son!
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak

        Benzer Haberler

        Balıkesir Üniversitesinde 3 yeni lisansüstü program açılacak
        Balıkesir Üniversitesinde 3 yeni lisansüstü program açılacak
        Balıkesir Üniversitesine YÖK'ten 3 yeni lisans üstü program
        Balıkesir Üniversitesine YÖK'ten 3 yeni lisans üstü program
        Gönen'de bağ evinde yangın paniği
        Gönen'de bağ evinde yangın paniği
        Burhaniye'de Zeytinname Sergisi ilgi gördü
        Burhaniye'de Zeytinname Sergisi ilgi gördü
        Aromaterapinin kalbi Balıkesir'de attı Uluslararası 7. Balıkesir Aromaterap...
        Aromaterapinin kalbi Balıkesir'de attı Uluslararası 7. Balıkesir Aromaterap...
        Burhaniye'de işletme bahçesindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Burhaniye'de işletme bahçesindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü