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        Balıkesir'de denizde erkek cesedi bulundu

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 19:41 Güncelleme:
        Balıkesir'de denizde erkek cesedi bulundu

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

        Çuğra bölgesinde denize giren vatandaşlar suda hareketsiz duran bir kişiyi fark etti.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Dalgıçların yardımıyla sudan çıkartılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yapılan incelemelerin ardından cesedin, Bandırma'dan denize girmek için bölgeye gelen M.B'ye ait olduğu tespit edildi.



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