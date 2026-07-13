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        Balıkesir'de kuyuya düşen karaca kurtarıldı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yaklaşık 9 metre derinliğindeki kuyuya düşen karaca, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Balıkesir'de kuyuya düşen karaca kurtarıldı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yaklaşık 9 metre derinliğindeki kuyuya düşen karaca, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.


        Kozören Mahallesi'nde bulunan kuyuya bir karacanın düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


        Ekiplerin titiz çalışması sonucu karaca, düştüğü yerden güvenli şekilde çıkarıldı.

        Karacanın gerekli kontrollerin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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