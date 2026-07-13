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        Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        – Balıkesir'in Havran ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında, çok sayıda zeytin ve badem ağacı ile saman balyası zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 10:35 Güncelleme:
        Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        – Balıkesir'in Havran ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında, çok sayıda zeytin ve badem ağacı ile saman balyası zarar gördü.

        Fazlıca Mahallesi Osman Ölen mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran Grup Amirliği ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin rüzgarın da etkisiyle birden fazla araziye yayıldığını tespit etti. Yangına müdahale amacıyla bölgede geniş bir koordinasyon sağlandı:

        Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı 3, Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait 6 arazöz, Havran Belediyesinden 1 su tankeri ve 1 iş makinesi ile BASKİ'den 1 su tankeri ve 1 yangın römorku sevk edildi.

        Ekiplerin yoğun çabası sonucu güçlükle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, farklı kişilere ait 90 zeytin ve badem ağacı ile 120 saman balyasının yandığı belirlendi.

        Yangının ardından ekipler, soğutma çalışmalarını tamamlayarak bölgedeki tehlikeyi tamamen ortadan kaldırdı. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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