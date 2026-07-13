Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaza, Gömeç-İzmir E-87 kara yolu, İzmir istikametindeki Karaağaç kavşağı yakınlarında meydana geldi. A.Ö. idaresindeki 06 FBE 649 plakalı Tesla marka otomobile, aynı yönde seyreden A.İ. yönetimindeki 10 HF 604 plakalı araç arkadan çarptı. Kazada araçlarda sıkışma yaşanmazken, yaralanan İ.D. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza mahalline intikal eden Gömeç İtfaiye Grup Amirliği, jandarma ve trafik polisi ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, ekiplerin çalışmasıyla tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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