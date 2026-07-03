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        Balıkesir'de denizde kaybolan kişi aranıyor

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, denizde kaybolan bir kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Balıkesir'de denizde kaybolan kişi aranıyor

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, denizde kaybolan bir kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Ayvalık'ta aralarında 24 yaşındaki B.D'nin de bulunduğu bir grup tekneyle denize açıldı.

        Kara Ada açıklarında demirleyen tekneden denize giren B.D, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin B.D'yi bulmak için başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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