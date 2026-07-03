Balıkesir'de denizde kaybolan kişi aranıyor
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, denizde kaybolan bir kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Giriş: 03.07.2026 - 13:58 Güncelleme:
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, denizde kaybolan bir kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Ayvalık'ta aralarında 24 yaşındaki B.D'nin de bulunduğu bir grup tekneyle denize açıldı.
Kara Ada açıklarında demirleyen tekneden denize giren B.D, bir süre sonra gözden kayboldu.
Teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin B.D'yi bulmak için başlattığı arama çalışmaları sürüyor.
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