Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de "Edremit Yarı Maratonu" tamamlandı

        Balıkesir'de "Edremit Yarı Maratonu" tamamlandı

        Balıkesir'de Edremit Belediyesince ilk kez düzenlenen "Edremit Yarı Maratonu" koşuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 20:40 Güncelleme:
        Balıkesir'de "Edremit Yarı Maratonu" tamamlandı

        Balıkesir'de Edremit Belediyesince ilk kez düzenlenen "Edremit Yarı Maratonu" koşuldu.

        Edremit ilçesinde Güre Mahallesi sahilinde gerçekleştirilen maratonda Kuzey Ege'nin doğal güzellikleri ile Kazdağları'nın eşsiz atmosferinde 550 sporcu mücadele etti.

        21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve 5 kilometrelik halk koşusu olmak üzere üç farklı parkurda düzenlenen yarışmaya Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sporcular, bir yandan rekabet heyecanını yaşarken, bir yandan da ilçenin doğal ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

        Vatandaşların ilgiyle izlediği maratonda, 21 kilometrelik parkuru İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ufuk Arda birinci olarak tamamlarken, Suat Karoğlu ikinci, Ali Bulut ise üçüncü oldu. Kadınlarda Çiğdem Gülgeç Akduman birinciliği, Selin Pamir ikinciliği, Gülcan Aksoy da üçüncülüğü elde etti.

        10 kilometre yarışında erkeklerde Okan Yumuk birinci, Berk Öztürk ikinci, Ahmet Zeki Özkan da üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda Özlem Işık birinci, Dilara Baytaroğlu ikinci ve Büşra Özdemir üçüncü oldu.

        5 kilometrelik Halk Koşusu'nda da erkeklerde Yasin Buğahan birinciliği, Mustafa Ali Gezgin ikinciliği, Volkan Görer ise üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda Hatice Özgür birinci, Handan Türkyılmaz ikinci, Yılay Seçer ise üçüncü sırada yer aldı.

        Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ve protokol mensupları tarafından takdim edildi.

        Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilk kez gerçekleştirilen organizasyonun başarıyla tamamlanmadığını belirterek, "Bugün Güre'de çok güzel bir heyecana hep birlikte tanıklık ettik. Edremit Yarı Maratonu'nda yüzlerce sporcuyu ilçemizde ağırlamanın mutluluğunu yaşadık." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Beyrut saldırısına ilişkin açıklama
        Trump'tan Beyrut saldırısına ilişkin açıklama
        Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor
        Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor
        Beyaz Et soruşturmasında 29 kişiye adli kontrol
        Beyaz Et soruşturmasında 29 kişiye adli kontrol
        Hızla çarptı, patlama yaşandı! İstanbul'da korkunç kaza!
        Hızla çarptı, patlama yaşandı! İstanbul'da korkunç kaza!
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        Antalya'da öğretmen faciası
        Antalya'da öğretmen faciası
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        Bakan Kurum, körfeze tüple daldı
        Bakan Kurum, körfeze tüple daldı
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyladı
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyladı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de yetimlere yuva olma çağrısı yapıldı
        Balıkesir'de yetimlere yuva olma çağrısı yapıldı
        Ayvalık'ta "Su Mirası" masaya yatırıldı Ayvalık'ta geleceğin su politikalar...
        Ayvalık'ta "Su Mirası" masaya yatırıldı Ayvalık'ta geleceğin su politikalar...
        Prof. Dr. Nilay Şahin'in "Nörolojik Rehabilitasyon" kitabı yayımlandı
        Prof. Dr. Nilay Şahin'in "Nörolojik Rehabilitasyon" kitabı yayımlandı
        Balıkesir'de motokuryeyi darbetmeye çalıştıkları iddia edilen 2 zanlı yakal...
        Balıkesir'de motokuryeyi darbetmeye çalıştıkları iddia edilen 2 zanlı yakal...
        İspanya kralı için üretildiği belirtilen piyano, Balıkesir'deki müzenin göz...
        İspanya kralı için üretildiği belirtilen piyano, Balıkesir'deki müzenin göz...
        Balıkesir'de milli heyecan dev ekranlarda izlendi
        Balıkesir'de milli heyecan dev ekranlarda izlendi