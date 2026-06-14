Balıkesir'de motokuryeyi darbetmeye çalıştıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, motokuryenin yolunu keserek darbetmeye çalıştıkları önü sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.



A.G. idaresindeki 10 AER 422 plakalı hafif ticari araç, Cumhuriyet Meydanı'nda M.İ'nin kullandığı 10 ARN 954 plakalı motosikletin önünü kesti.



Araçtan inen sürücü A.G. ve araçta yolcu olarak bulunan M.G'nin, motokuryeyi darbetmeye çalıştığı iddia edildi.



İhbar üzerine olay yerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Polis tarafından yakalanan A.G. ve M.G'ye "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan idari para cezası uyguladı.



Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan A.G'nin aracı da 2 ay trafikten men edildi.



Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

