Balıkesir'de gök gürültülü sağanak etkili oldu
Balıkesir'in Erdek ilçesinde gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezi ve bazı kırsal mahallelerde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak meydana geldi.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yıldırımın isabet etmesiyle alev alan ağaçlardaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fırtınanın etkisiyle bazı ağaçlar kırılarak park halindeki araçların üzerine düştü.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
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