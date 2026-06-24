Balıkesir'de işçileri taşıyan servis minibüsü yandı

Balıkesir-Edremit kara yolunda seyir halindeyken motor kısmından alev alan personel servis aracı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.



Seyir halindeki aracın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı kontrollü bir şekilde yol kenarına çekerek, içerisinde bulunan personelin tahliyesini sağladı.





Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine, bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşarak başlattığı müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. Servis aracı yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.



Yangın sırasında alevlerin yol kenarındaki ormanlık alana sıçraması kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde alevler ormanlık alana yayılmadan söndürüldü.

