Balıkesir'de kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Y.G. idaresindeki 41 BCS 435 plakalı ahşap yüklü kamyon, Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan Kazdağları'ndan geçen kara yolunda şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Y.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtaki E.S. ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Y.G'nin cesedi ise olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

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