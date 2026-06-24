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        Gönen'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 08:55 Güncelleme:
        Gönen'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.


        O.T, idaresindeki 43 AH 159 plakalı otomobil, Gebeçınar Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.


        Kazada, sürücü ile araçta bulunan C.K, C.K, S.K. ve E.B, hafif yaralandı.


        Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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