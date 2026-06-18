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        Balıkesir'de kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kayıp olarak aranan kişi şelale havuzunda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Balıkesir'de kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kayıp olarak aranan kişi şelale havuzunda ölü bulundu.

        Ömer Gezal'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Gezal'ın en son Susurluk'ta bulunan Çaylak şelalesine gezmeye geldiğini bilgisini alan ekipler, bu bölgede aramalara başladı.

        İtfaiyenin de destek verdiği çalışmalarda, Kocapınar Mahallesi Çaylak Şelalesi çevresinde Ömer Gezal'ın kıyafetleri bulundu.

        Dalış yapan ekipler, şelalenin doğal havuzunda yaptıkları aramalarda Gezal'ı hareketsiz halde buldu.

        Yapılan kontrollerde Gezal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ömer Gezal'ın cesedi incelemelerin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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