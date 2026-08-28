Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Yangına 2 helikopter, 1 uçak, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve 2 iş makinesiyle toplam 60 personel müdahale ediyor.

Türkali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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