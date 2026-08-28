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        Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 20:01 Güncelleme:
        Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Türkali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Yangına 2 helikopter, 1 uçak, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve 2 iş makinesiyle toplam 60 personel müdahale ediyor.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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