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        Balıkesir'de otomobilde başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan ve yakındaki zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Balıkesir'de otomobilde başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan ve yakındaki zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü.

        İskele Mahallesi Adıytar mevkisinde arazi içinde park halindeki bir otomobilden dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Kısa sürede büyüyen yangın, aracın yakınındaki zeytin bahçesine de sıçradı.

        Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünden destek istendi.

        Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde konuşlu helikopterin yanı sıra arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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