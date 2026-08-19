Balıkesir'de SUV tipi aracın çarptığı kişi yaralandı

Hisariçi Mahallesi'ndeki otoparktan çıkış yapmak isteyen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 LK 724 plakalı SUV tipi araç, otoparkın rampa bölümünde manevra yaptığı sırada F.B'ye (27) çarptı.

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