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        Balıkesir'de SUV tipi aracın çarptığı kişi yaralandı

        Balıkesir'in Karesi ilçesindeki otoparkta SUV tipi aracın çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Balıkesir'de SUV tipi aracın çarptığı kişi yaralandı

        Balıkesir'in Karesi ilçesindeki otoparkta SUV tipi aracın çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Hisariçi Mahallesi'ndeki otoparktan çıkış yapmak isteyen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 LK 724 plakalı SUV tipi araç, otoparkın rampa bölümünde manevra yaptığı sırada F.B'ye (27) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan F.B. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu aracın altında kalan F.B. bulunduğu yerden çıkarıldı.

        F.B, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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