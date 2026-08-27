Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de trafik uygulama noktalarını WhatsApp grubundan paylaşan 7 zanlı yakalandı

        Balıkesir'de trafik uygulama noktalarını WhatsApp grubundan paylaşan 7 zanlı yakalandı

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde, polis ve jandarmanın trafik ve asayiş uygulama noktalarını WhatsApp grubundan paylaştıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Balıkesir'de trafik uygulama noktalarını WhatsApp grubundan paylaşan 7 zanlı yakalandı

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde, polis ve jandarmanın trafik ve asayiş uygulama noktalarını WhatsApp grubundan paylaştıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Manyas Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, yaklaşık 250 kişinin bulunduğu WhatsApp grubunda polis ve jandarmanın uygulama noktalarına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı tespit edildi.

        Paylaşımların, uygulama noktalarından suçluların ve trafik yönünden eksik belgeleri bulunan araç ve kişilerin kaçmasına neden olduğu belirlendi.

        Çalışma kapsamında grup yöneticileri ile uygulama noktaları hakkında bilgi paylaşan 7 şüpheli yakalandı.

        REKLAM

        Gözaltına alınan şüphelilerin Manyas Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        KKM bitti
        KKM bitti
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Beşiktaş, Fabio Miretti'yi duyurdu!
        Beşiktaş, Fabio Miretti'yi duyurdu!
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor
        Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        Villaya sahte polis baskını kamerada!
        Villaya sahte polis baskını kamerada!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        İngiltere'ye döndüler
        İngiltere'ye döndüler
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi

        Benzer Haberler

        Altıeylül'de kurtuluş coşkusu zirveye çıkacak
        Altıeylül'de kurtuluş coşkusu zirveye çıkacak
        Burhaniye'de İlçe Sağlık Müdürü Akbey, kadın muhtarı ziyaret etti
        Burhaniye'de İlçe Sağlık Müdürü Akbey, kadın muhtarı ziyaret etti
        Vali Ustaoğlu yeni devlet hastanesi inşaatını inceledi
        Vali Ustaoğlu yeni devlet hastanesi inşaatını inceledi
        Dursunbey'de orman işletmesine yeni hizmet binası
        Dursunbey'de orman işletmesine yeni hizmet binası
        Balıkesirspor stat arıyor
        Balıkesirspor stat arıyor
        Dursunbey'de orman işletme müdürlükleri için hizmet binası inşa ediliyor
        Dursunbey'de orman işletme müdürlükleri için hizmet binası inşa ediliyor