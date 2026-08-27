Balıkesir'de trafik uygulama noktalarını WhatsApp grubundan paylaşan 7 zanlı yakalandı

Paylaşımların, uygulama noktalarından suçluların ve trafik yönünden eksik belgeleri bulunan araç ve kişilerin kaçmasına neden olduğu belirlendi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, polis ve jandarmanın trafik ve asayiş uygulama noktalarını WhatsApp grubundan paylaştıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

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