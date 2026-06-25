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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 09:42 Güncelleme:
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapan" kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

        Bir tır ve bir otomobilde uyuşturucu taşındığı bilgisini alan ekipler, araçlarda arama yaptı.

        Narkotik madde arama köpekleri "Yaşa" ve "Dangal"ın da katıldığı aramalarda, tırda bir kutu içine paketlenmiş 235 bin sentetik uyuşturucu, 834 gram metamfetamin, otomobilde ise 5 kilo 360 gram esrar ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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