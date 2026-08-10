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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 20:37 Güncelleme:
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Adrese düzenlenen operasyonda, iş yerindeki Y.A. ve S.P. yakalandı.

        Aramalarda 114,79 gram sentetik uyuşturucu, 9,90 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, hassas terazi ve yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

        Sorgusunda arandığı tespit edilen S.P. ile Y.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan Y.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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