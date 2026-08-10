Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Adrese düzenlenen operasyonda, iş yerindeki Y.A. ve S.P. yakalandı.



Aramalarda 114,79 gram sentetik uyuşturucu, 9,90 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, hassas terazi ve yivsiz av tüfeği ele geçirildi.



Sorgusunda arandığı tespit edilen S.P. ile Y.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan Y.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

