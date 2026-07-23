Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 13:36 Güncelleme:
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Savaştepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Savaştepe ilçesi yakınlarında İzmir otoyolu üzerinde durdurulan bir otomobilde narkotik dedektör köpeği "Dangal"ın da katılımıyla arama yapıldı.

        Aramada, 3 kilo 988 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        Madımak faciası için tazminat kararı
        Madımak faciası için tazminat kararı
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Kabusun fotoğrafı! "Karakolda bile beni tehdit etti!"
        Kabusun fotoğrafı! "Karakolda bile beni tehdit etti!"
        Diyarbakır Cezaevi 'Hafıza Müzesi' oluyor
        Diyarbakır Cezaevi 'Hafıza Müzesi' oluyor
        İkisi de bıçağına sarıldı... Kanlı düello kamerada!
        İkisi de bıçağına sarıldı... Kanlı düello kamerada!
        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu

        Benzer Haberler

        GMKA ve Balıkesir Üniversitesi gençleri iş dünyasına hazırlıyor
        GMKA ve Balıkesir Üniversitesi gençleri iş dünyasına hazırlıyor
        Uluslararası Göstergebilim semineri Balıkesir'de düzenlenecek
        Uluslararası Göstergebilim semineri Balıkesir'de düzenlenecek
        Ayvalıkgücü genç golcü aldı
        Ayvalıkgücü genç golcü aldı
        Balıkesir'de su altında kız arkadaşına evlilik teklif etti
        Balıkesir'de su altında kız arkadaşına evlilik teklif etti
        Balıkesir'de mandaların "çamur banyosu" belgesellik görseller sunuyor
        Balıkesir'de mandaların "çamur banyosu" belgesellik görseller sunuyor
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu Narkotik köpeği 'Dangal' dan bingo
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu Narkotik köpeği 'Dangal' dan bingo