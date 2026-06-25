Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 6 bin kişiye aşure ikram edildi

        Balıkesir'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 6 bin kişiye aşure ikram edildi

        Balıkesir'de, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 6 bin kişiye aşure ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 18:26 Güncelleme:
        Balıkesir'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 6 bin kişiye aşure ikram edildi

        Balıkesir'de, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 6 bin kişiye aşure ikramında bulunuldu.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Şeyh Lütfullah Camii bahçesinde düzenlenen program, dua edilmesiyle başladı.

        Duaların ardından 6 bin vatandaşa aşure ikram edildi.

        Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı, AA muhabirine, Türkiye'nin dört bir yanında bugün ve yarın yapılacak programlarda 250 bin kişiye aşure ikram edeceklerini söyledi.

        Akıllı, aşurenin birlik, beraberlik ve bereketin sembolü olduğunu anlatarak, "Bu manada bu toplumu birleştirici unsurlardan birisi de aşuredir. Yüzyıllardır düzenlediğimiz bu hayır programını 81 ilde 145 noktada devam ettiriyoruz. Bu vesileyle tüm halkımızın aşure gününü tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Akıllı, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak bugün ve yarın Çanakkale ve Balıkesir'de 20 bin kişiye aşure ikram edeceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        KAAN masada
        KAAN masada
        Bugün Ne Oldu? 25 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 25 Haziran 2026 haberleri
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        35 dolarlık ikinci el tişört
        35 dolarlık ikinci el tişört
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        Babasına nispet yaptı
        Babasına nispet yaptı
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?

        Benzer Haberler

        AK Parti Milletvekili Canbey, Fransa'da AKPM Yaz Genel Kurulu çalışmalarına...
        AK Parti Milletvekili Canbey, Fransa'da AKPM Yaz Genel Kurulu çalışmalarına...
        Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde hasat bereketi Arpada yüksek verim, buğd...
        Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde hasat bereketi Arpada yüksek verim, buğd...
        8 yaşında şampiyon, 10 yaşında yazar oldu
        8 yaşında şampiyon, 10 yaşında yazar oldu
        Balıkesir'de otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
        Balıkesir'de otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
        Susurluk'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Susurluk'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Yerel Kalkınma hamlesi ile Güney Marmara'ya 6 milyar TL'lik yatırım
        Yerel Kalkınma hamlesi ile Güney Marmara'ya 6 milyar TL'lik yatırım