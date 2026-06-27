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        Balıkesir'de yaralı bulunan porsuk tedavisinin ardından Kazdağları'nda doğaya salındı

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan porsuk, tedavisinin tamamlanmasının ardından Kazdağları'nda doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 04:03 Güncelleme:
        Balıkesir'de yaralı bulunan porsuk tedavisinin ardından Kazdağları'nda doğaya salındı

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan porsuk, tedavisinin tamamlanmasının ardından Kazdağları'nda doğaya salındı.

        İlçedeki boş bir arazide 3 ay önce bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kazdağları Şefliği ekiplerine teslim edilen yaralı porsuğun tedavisi tamamlandı.

        Tedavi süresince zaman zaman doğal ortam için rehabilite edilen porsuk, ekipler tarafından Kazdağları'nın elverişli bir bölgesinde yeniden doğaya bırakıldı.

        Yetkililer, doğada yaralı veya yardıma muhtaç halde bulunan yaban hayvanlarının DKMP ekiplerine bildirilmesini istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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