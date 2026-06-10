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        Balıkesir'de "Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, kentin iklim değişikliğine karşı dirençliliğini artırmak ve sürdürülebilir kalkınma stratejilerini belirlemek amacıyla "Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Balıkesir'de "Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, kentin iklim değişikliğine karşı dirençliliğini artırmak ve sürdürülebilir kalkınma stratejilerini belirlemek amacıyla "Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        "İklim Dirençliliği ve Kentler" konulu panelle başlayan çalıştayda; kamu kurumları, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarından uzmanların katılımıyla özel çalışma grupları oluşturuldu. Enerji, ulaşım, sanayi, atık ve su yönetimi, tarım ile afet eylem politikalarının ele alındığı gruplarda, kentin iklim risklerine karşı uyum kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eylem önerileri geliştirildi.

        Çalıştayda konuşan Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, iklim değişikliğiyle mücadelenin ekonomik kalkınma, toplumsal refah, halk sağlığı ve afet risklerinin azaltılmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.

        Yağış rejimindeki değişiklikler, kuraklık ve orman yangını risklerinin kentteki doğal kaynakları etkilediğini kaydeden Özden, tarımsal üretim açısından verimli ovaların ve su havzalarının korunmasının stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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