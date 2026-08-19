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        Balıkesir'deki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Balıkesir'deki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Ayvalık-Cunda Adası kara yolu ikinci köprü girişinde bir ATV'nin şarampole devrildiği ihbarı üzerine bölgeye trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan E.B. ve C.C.A. bulundukları yerden Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

        U.C. yönetimindeki 38 HF 005 plakalı SUV tipi araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu önce park halindeki araçlara daha sonra kavşaktaki büste vurdu.

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        Kazada sürücü U.C. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi yaralandı.

        Yaralı karı koca, ambulansla kaldırıldıkları Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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