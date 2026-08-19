Balıkesir'deki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Kazada sürücü U.C. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi yaralandı.

Ayvalık-Cunda Adası kara yolu ikinci köprü girişinde bir ATV'nin şarampole devrildiği ihbarı üzerine bölgeye trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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