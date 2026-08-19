Balıkesir'deki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Ayvalık-Cunda Adası kara yolu ikinci köprü girişinde bir ATV'nin şarampole devrildiği ihbarı üzerine bölgeye trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan E.B. ve C.C.A. bulundukları yerden Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
U.C. yönetimindeki 38 HF 005 plakalı SUV tipi araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu önce park halindeki araçlara daha sonra kavşaktaki büste vurdu.
Kazada sürücü U.C. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi yaralandı.
Yaralı karı koca, ambulansla kaldırıldıkları Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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