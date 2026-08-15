Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Büyükbostancı Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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