Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 15.08.2026 - 12:58 Güncelleme:
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Büyükbostancı Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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