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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Büyükbostancı Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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