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        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 18:40 Güncelleme:
        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.


        Armutlu Mahallesi'ne yakın bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Bölgedeki çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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