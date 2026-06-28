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        BALMEK yıl sonu sergisi kapılarını açtı

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) yıl sonu sergisi, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında törenle ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 16:57 Güncelleme:
        BALMEK yıl sonu sergisi kapılarını açtı

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) yıl sonu sergisi, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında törenle ziyarete açıldı.

        "Bir Şehir, Bin Emek" temalı serginin açılışına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın'ın yanı sıra kursiyerler, eğitmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, BALMEK kurslarının şehre kattığı değere dikkati çekti.

        Balıkesir'in kültür ve sanatla güçleneceğini vurgulayan Akın, "Bir şehir, bin emek mottosuyla hazırlanan bu organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum. Özellikle emek harcayarak meslek sahibi olan ve bu eserleri üreten kursiyerlerimizle gurur duyuyorum." dedi.

        Kursların şehir merkeziyle sınırlı kalmayıp kırsal mahallelere de yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirten Akın, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızın hem vakit geçirmelerini hem de kazanç elde etmelerini sağlamak istiyoruz. Bu el emeği ürünlerin satışı için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere on ilde bu ürünlerin satışını hayata geçireceğiz. BALMEK ailesine ve sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerimize başarılar diliyorum."

        Arbil Akın ise, sergide, gezenlerin geleneksel el sanatlarından coğrafi işaretli ürünlere kadar tüm değerleri görme fırsatını bulduğunu söyledi.

        Akın: "Yıl boyu BALMEK çatısı altında tüm ilçelerimizde yoğun emekleriyle ürünlerin ortaya çıktığı kurslarımız sayesinde kadınlarımız el becerilerini geliştiriyor, kültürel değerlerimize sahip çıkıyor ve aile ekonomilerine de katkıda bulunuyorlar." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından 20 ilçede kursiyerlerin 96 farklı branşta el emeğiyle ürettikleri eserlerin sergilendiği atölyeleri ve stantları tek tek inceleyerek eserler hakkında bilgi alan Akın çifti, alışverişte yaptı.

        Program, eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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