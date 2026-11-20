Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Paşakonak Mahallesi’nde bulunan Çamlık arazisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla özelleştirme kapsam ve programından çıkarıldı. AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Taylan Öztaylan, kararın Bandırmalı vatandaşların talepleri doğrultusunda yürütülen girişimler sonucunda alındığını açıkladı.

Bandırma’da uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Çamlık arazisiyle ilgili önemli gelişme yaşandı. Tapuda Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan Paşakonak Mahallesi’ndeki 2297 ada 60 parsel numaralı taşınmaz, 13 Kasım 2026 tarihli ve 11961 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programından çıkarıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gönderilen resmi yazıyla da karar ilgili kurumlara bildirildi.

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"Bandırma’nın talebi karşılık buldu"

AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Taylan Öztaylan, sürecin ilk gününden itibaren yakından takip edildiğini belirterek, Bandırmalı vatandaşların talepleri doğrultusunda ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunduklarını ifade etti. Öztaylan, AK Parti Sapanca Kampı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdikleri görüşmede de Bandırma halkının talebini bizzat ilettiklerini kaydetti. Özelleştirme İdaresi Başkanlığından iletilen resmi yazıyla sürecin sonuçlandığını belirten Öztaylan, kararın alınmasında gösterdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şahsı ve Bandırmalı vatandaşlar adına teşekkür etti.

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Öztaylan, şehrin taleplerini her platformda dile getirmeye ve Balıkesir için sonuç odaklı çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini belirterek, kararın Paşakonak Mahallesi ve Bandırma’ya hayırlı olmasını diledi.